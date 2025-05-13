Hüseyin Baş hakkında iddianame! 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Hüseyin Baş'a yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Baş'ın 20 Aralık 2024'de Trabzon'da partisinin 9. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir kısmının sosyal medyadan paylaşıldığı belirtildi.

SARF EDİLEN SÖZLER HAKARET OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Burada sarf edilen sözlerin ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğu değerlendirildiği aktarıldı. Bahsi geçen sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu kaydedildi.

HÜSEYİN BAŞ SUÇU KABUL ETMEDİ

Hazırlanan iddianamede; Hüseyin Baş'ın savunmasında, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek söz konusu ifadelerin cumhurbaşkanına yönelik olmadığı gibi hakaret içerikli de olmadığını söylediği bilgisi yer aldı.

8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hüseyin Baş'ın zincirleme şekilde ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"BENDEN BU KADAR KORKTUĞUNUZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Baş ise "Benden bu kadar korktuğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.