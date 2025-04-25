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Husumetli oldukları genci darbederek bıçaklayan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Yalova’da husumetlisi oldukları genci evinin önünde darbederek bıçakla yaralayan 4 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Husumetli oldukları genci darbederek bıçaklayan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde dün 23.15’te Yağız Karataş (20), evinin önüne geldiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.U. (22), S.U. (47), A.K.T. (25) ve R.T. (26) tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Yerde tekmelenen genç kalçası ve bacağından bıçaklandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Husumetli oldukları genci darbederek bıçaklayan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yağız Karataş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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