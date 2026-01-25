HABER

Husumetlilerin bıçaklı kavgasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Malatya'da husumetli iki aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kavgada kullanılan suç aletleri ele geçirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli oldukları belirtilen F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

HUSUMETLİLERİN KAVGASINDA KAN AKTI

Kavgada taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.Ç. ile A.Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada kullanılan suç aletleri ele geçirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

