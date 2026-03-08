HABER

Van’da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’ın Erciş ve Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale ve Erciş ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Başkale ilçesi Barış Mahallesi’nde yapılan faaliyet neticesinde 108 parça gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. İki olayla ilgili şüpheli V.D. (47) ve Ü.A. (33) hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.

Van
