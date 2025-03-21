Huzurevi sakinlerine diş taraması yapıldı

Düzce Sağlık Müdürlüğü 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli diş hekimlerince, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan büyükler ziyaret edildi. Huzurevinde kalan 86 kişi ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Huzurevi sakinleri sağlık görevlilerine teşekkür ederken Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz "Dün ile bugün arasında köprü kuran, kıymetli büyüklerimizin Ulusal Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi.

(İHA)