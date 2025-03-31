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  4. IBAN numarasından tespit edildiler... Banka görevlisi kılığında 6 milyon TL dolandırmışlar

IBAN numarasından tespit edildiler... Banka görevlisi kılığında 6 milyon TL dolandırmışlar

31.03.2025 10:51
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İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre 63 yaşındaki B.A.'yı arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak kandıran ve hesaplarındaki 6 milyon lirayı başka hesaplara aktararak çalan 1'i kadın 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IBAN numarasından tespit edildiler... Banka görevlisi kılığında 6 milyon TL dolandırmışlar

Beylikdüzü'nde yaşayan B.A., 15 Mart Cumartesi günü kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan bir kişinin hesaplarındaki yaklaşık 6 milyon lirayı çaldığı şikayetiyle polise başvurdu.

BANKA GÖREVLİSİ GİBİ DAVRANMIŞLAR

Polis tarafından yapılan soruşturmada, telefonla arayan kişinin, 63 yaşındaki B.A.'yı hesaplarının başkası tarafından ele geçirildiğini ve gerekli düzeltme yapılana kadar parayı başka bir hesapta tutması gerektiğini söyleyerek kandırdığı belirlendi.

Mağdur B.A.'nın sözde banka görevlisinin talimatlarıyla parasını kendisini verilen IBAN numaralarına havale ettiği öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri verilen IBAN numaralarının izini sürerek 1'i kadın 7 şüphelinin kimliğine ulaştı.

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Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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