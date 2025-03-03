İBB Başkanı İmamoğlu'ndan YÖK raporu hakkında suç duyurusu

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirilmişti.

Ekrem İmamoğlu ise üniversite diplomasına ilişkin iddialarla ilgili hazırlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporunu yargıya taşıyor. İmamoğlu’nun hukuk ekibi, rapora karşı yarın suç duyurusunda bulunacak. İmamoğlu’nun hukuk ekibi, konuyla ilgili yarın saat 11.00’de Saraçhane’de basın açıklaması yapacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır