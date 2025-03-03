HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan YÖK raporu hakkında suç duyurusu

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan YÖK raporu hakkında suç duyurusu

03.03.2025 17:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasıyla ilgili hazırlanan YÖK Raporu hakkında yarın suç duyurusunda bulunulacak.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan YÖK raporu hakkında suç duyurusu

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirilmişti.

Ekrem İmamoğlu ise üniversite diplomasına ilişkin iddialarla ilgili hazırlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporunu yargıya taşıyor. İmamoğlu’nun hukuk ekibi, rapora karşı yarın suç duyurusunda bulunacak. İmamoğlu’nun hukuk ekibi, konuyla ilgili yarın saat 11.00’de Saraçhane’de basın açıklaması yapacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Traktöre bağlanan mibzerin altında kaldı, hayatını kaybettiTraktöre bağlanan mibzerin altında kaldı, hayatını kaybetti
Bugün korkutan depremler Osmanlı arşivinden çıktıBugün korkutan depremler Osmanlı arşivinden çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu YÖK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BİM'den o para cezasına itiraz geldi

BİM'den o para cezasına itiraz geldi

İBB'ye operasyon! Bilgisayara el konuldu

İBB'ye operasyon! Bilgisayara el konuldu

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı sosyal medyayı inletti

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı sosyal medyayı inletti

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.