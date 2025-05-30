İBB Başkanın Ekrem İmamoğlu'nun kapatılan x hesabıyla ilgili flaş gelişme! AYM'ye başvuru yapıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı X'e (twitter) erişimi de engellenmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ERİŞİM ENGELİYLE İLGİLİ AYM'YE BAŞVURU YAPILDI

X platformunun avukatı Güvenç Gürkaynak, Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engelleyen karara karşı AYM'ye başvurdu. Yaşanan gelişmeyi X platformu avukatı Gönenç Gürkaynak resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Gürkaynak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem Imamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım. Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak."

Sayın Ekrem Imamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım. Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak. — Av. Dr. Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) May 30, 2025

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM: "İLK SEÇİMDE İKTİDAR EVİNE GİDECEK VE..."

Sosyal medya hesabına erişim yasağı getirildiği için 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı hesaptan paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi dönemlerinde 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçunun ortadan kaldırılacağının mesajını verdi. İmamoğlu, "İlk seçimde bu iktidar evine gidecek ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" diye bir suç olmayacak. Etrafında hep dalkavuk isteyen akıl gidecek, özgürlüklerden yana bir anlayış gelecek" dedi.



"HİÇ KİMSE HAKSIZ YERE GÖZALTINA ALINMAYACAK, TUTUKLANMAYACAK"

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

"İlk seçimde bu iktidar evine gidecek ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" diye bir suç olmayacak.

İktidarda olmak; eleştirilebilmektir. Biz göreve geldiğimizde bu garabete son vereceğiz. Bir paylaşım yaptı diye, demokratik protesto hakkını kullandı diye hiç kimse haksız yere gözaltına alınmayacak, tutuklanmayacak, hapse atılmayacak. Etrafında hep dalkavuk isteyen akıl gidecek, özgürlüklerden yana bir anlayış gelecek.

Gençlerden korkmayın, etrafınızdaki dalkavuklardan korkun.

Ekrem İmamoğlu"

İlk seçimde bu iktidar evine gidecek ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" diye bir suç olmayacak.



İktidarda olmak; eleştirilebilmektir. Biz göreve geldiğimizde bu garabete son vereceğiz. Bir paylaşım yaptı diye, demokratik protesto hakkını kullandı diye hiç kimse haksız yere gözaltına… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 30, 2025