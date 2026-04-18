İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AK Partililere böyle seslendi: "Cami yapmamıza kimse engel olamaz"

Devrim Karadağ

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 2025 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda AK Partili meclis üyeleriyle yaşanan tartışmada “Cami yapmamıza kimse engel olamaz” ifadelerini kullandı. Aslan'ın sözleri gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde 2025 yılı faaliyet raporunun ele alındığı kritik toplantı, cami yapımı üzerinden yaşanan tartışmalarla gündeme geldi. Toplantıda söz alan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AK Partili meclis üyelerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aslan, 2019 yılından bu yana 15 cami yaptıklarını belirterek, “Siz aklınıza gelen yere cami yapacağınıza ihtiyaç olan yere yapın” dedi.

"CAMİ YAPMAMIZA KİMSE ENGEL OLAMAZ"

İBB’nin kaynaklarıyla cami yapımına devam edeceklerini vurgulayan Aslan, “Biz İBB’nin parasıyla o camiyi yapacağız. Öyle de böyle de yapacağız! Cami yapmamıza kimse engel olamaz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Toplantıda tansiyonun zaman zaman yükseldiği öğrenilirken, Aslan’ın özellikle “Cami yapmamıza kimse engel olamaz” sözleri siyasi tartışmanın merkezine oturdu. Söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

İBB Meclisi’nde faaliyet raporu görüşmeleri sürerken, cami yapımı ve kamu kaynaklarının kullanımı konusundaki tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

