İBB Başkanvekili Nuri Aslan Saraçhane'de konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İBB yöneticilerinin de olduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı şüpheliler sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan İBB yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarıyla İBB’nin Saraçhane’deki binasında açıklamalarda bulundu.

"GÖZALTINA ALINAN YÖNETİCİLERİMİZİN AİLELERİNİN YANINDAYIZ"

Nuri Aslan “19 Mart tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlardı. Bu sabah da belediyemizin çeşitli birimlerinde görev yapan yöneticilerimiz ve uzman kadrolarımız hakkında gözaltı kararları uygulandı. Şehircilik, altyapı ve afet yönetimi gibi İstanbul için hayati önemdeki alanlarda çalışan ekiplerimizin bu şekilde hedef alınmasından derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu arkadaşlarımız, görevlerini tamamen yasal çerçevede ve kamu yararı gözeterek yürüten arkadaşlarımızdır. Bu gelişmeler, yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmamakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal işleyişine ve şehir halkına sunulan hizmetlere de zarar vermektedir. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemleri, aileler üzerinde de ağır travmatik etkiler yaratmaktadır. Oysa bu kamu görevlilerinin tümü, çağrıldıklarında ifade vermeye hazır sorumluluk sahibi bireylerdir. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, gözaltına alınan yöneticilerimizin ailelerinin yanındayız. Kurum olarak desteğimiz tamdır. Özellikle İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa ve ilgili yardımcılarının gözaltına alınması dikkat çekicidir. Bu arkadaşlarımız, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı korumaya yönelik idari kararları hayata geçirmeye hazırlanıyorlardı. Baraj çevresindeki kontrolsüz yapılaşmaya karşı etkin önlemler almak için çalışıyor; gelecekte Sazlıdere’yi tehdit eden projelere karşı şehrin su güvenliğini savunuyorlardı. Sazlıdere Barajı, İstanbul’un bugünü için çok önemli olduğu gibi, Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelerin hayata geçirilmesi durumunda yok olma riski de taşıyan stratejik bir su kaynağıdır. Bu çabaların sekteye uğratılması, İstanbul’un su hakkı ve çevresel geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturmaktadır" dedi.

"ADALETİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aslan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, geçmişte olduğu gibi, bugün de hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve kamu vicdanına bağlı kalmaya özen gösteriyoruz. Tüm yasal haklarımızı kararlılıkla kullanıyor; İstanbul halkı için hizmet üretme görevimizi sürdürüyoruz. Su kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve kamu yararını koruma kararlılığımızdan hiçbir güç bizi alıkoyamayacaktır. Sağduyuyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini bu süreçte hukuk ilkelerine ve ortak vicdana sahip çıkmaya davet ediyor; sürecin şeffaf ve adil biçimde yürütülmesini temenni ediyoruz. İstanbulluların içi rahat olsun, bizler, tüm yöneticilerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve 92 bin çalışanımızla İstanbul halkına hizmet etme sorumluluğumuzla işimizin başındayız" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır