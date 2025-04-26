HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İBB Başkanvekili Nuri Aslan Saraçhane'de konuştu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyon sonrası İBB Başkanvekili Nuri Aslan Saraçhane'de açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan Saraçhane'de konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İBB yöneticilerinin de olduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı şüpheliler sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan İBB yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarıyla İBB’nin Saraçhane’deki binasında açıklamalarda bulundu.

"GÖZALTINA ALINAN YÖNETİCİLERİMİZİN AİLELERİNİN YANINDAYIZ"

Nuri Aslan “19 Mart tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlardı. Bu sabah da belediyemizin çeşitli birimlerinde görev yapan yöneticilerimiz ve uzman kadrolarımız hakkında gözaltı kararları uygulandı. Şehircilik, altyapı ve afet yönetimi gibi İstanbul için hayati önemdeki alanlarda çalışan ekiplerimizin bu şekilde hedef alınmasından derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu arkadaşlarımız, görevlerini tamamen yasal çerçevede ve kamu yararı gözeterek yürüten arkadaşlarımızdır. Bu gelişmeler, yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmamakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal işleyişine ve şehir halkına sunulan hizmetlere de zarar vermektedir. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemleri, aileler üzerinde de ağır travmatik etkiler yaratmaktadır. Oysa bu kamu görevlilerinin tümü, çağrıldıklarında ifade vermeye hazır sorumluluk sahibi bireylerdir. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, gözaltına alınan yöneticilerimizin ailelerinin yanındayız. Kurum olarak desteğimiz tamdır. Özellikle İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa ve ilgili yardımcılarının gözaltına alınması dikkat çekicidir. Bu arkadaşlarımız, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı korumaya yönelik idari kararları hayata geçirmeye hazırlanıyorlardı. Baraj çevresindeki kontrolsüz yapılaşmaya karşı etkin önlemler almak için çalışıyor; gelecekte Sazlıdere’yi tehdit eden projelere karşı şehrin su güvenliğini savunuyorlardı. Sazlıdere Barajı, İstanbul’un bugünü için çok önemli olduğu gibi, Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelerin hayata geçirilmesi durumunda yok olma riski de taşıyan stratejik bir su kaynağıdır. Bu çabaların sekteye uğratılması, İstanbul’un su hakkı ve çevresel geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturmaktadır" dedi.

"ADALETİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aslan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, geçmişte olduğu gibi, bugün de hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve kamu vicdanına bağlı kalmaya özen gösteriyoruz. Tüm yasal haklarımızı kararlılıkla kullanıyor; İstanbul halkı için hizmet üretme görevimizi sürdürüyoruz. Su kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve kamu yararını koruma kararlılığımızdan hiçbir güç bizi alıkoyamayacaktır. Sağduyuyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini bu süreçte hukuk ilkelerine ve ortak vicdana sahip çıkmaya davet ediyor; sürecin şeffaf ve adil biçimde yürütülmesini temenni ediyoruz. İstanbulluların içi rahat olsun, bizler, tüm yöneticilerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve 92 bin çalışanımızla İstanbul halkına hizmet etme sorumluluğumuzla işimizin başındayız" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı! Saat verildiEge'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı! Saat verildi
Papa'nın cenazesi vesile oldu: Trump ile Zelenskiy Vatikan'da görüştü! Papa'nın cenazesi vesile oldu: Trump ile Zelenskiy Vatikan'da görüştü!

Anahtar Kelimeler:
ibb saraçhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu!

Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu!

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Özel'den Erdoğan'a 'En büyük siyasi düelloya' davet! "Kararı millet versin, hodri meydan..."

Özel'den Erdoğan'a 'En büyük siyasi düelloya' davet! "Kararı millet versin, hodri meydan..."

Bakıcı terörü... Zalim kadın 2 yaşındaki çocuğu tekme ve tokatlarla yerde sürükledi!

Bakıcı terörü... Zalim kadın 2 yaşındaki çocuğu tekme ve tokatlarla yerde sürükledi!

İBB operasyonunda dikkat çeken görüntüler! Döviz, Türk lirası ve mermi…

İBB operasyonunda dikkat çeken görüntüler! Döviz, Türk lirası ve mermi…

İran’da limanda şiddetli patlama: 400’den fazla yaralı var…

İran’da limanda şiddetli patlama: 400’den fazla yaralı var…

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.