İBB davasında 61. duruşma! Gergin anlar: Ekrem İmamoğlu salondan jandarmayla çıkartıldı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

"9 TEMMUZ'DA MİLLİ SEFERBERLİK İLAN EDİLECEKSE BİLELİM"

Söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, 9 Mart'tan bu yana ufak tefek aksilikler yaşansa da sürecin mümkün olduğunca anlayış ve karşılıklı iletişim içinde yürütüldüğünü belirterek, kalan tutuklu sanıkların savunmaları da dikkate alındığında duruşmanın 9 Temmuz'da tamamlanmasının imkansız göründüğünü söyledi.

İmamoğlu, celsenin 9 Temmuz'da bitmesine ilişkin Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'a, bu yöndeki kararlığını sordu.

Mahkeme Başkanı Aylan da "Dün heyetle de değerlendirme yaptık. Sorgu sırasını değiştirmeyeceğiz. Normal sorgu sırasıyla devam edeceğiz. Tuncay Yılmaz'a geçeceğiz, savunmasını alacağız. Sonrasında Ekrem Bey'le devam edeceğiz. Biz 9'unda tamamlayacağız. İlla tutuklu sanıklar birinci celsede bitecek diye bir kural yok. Gerekirse celse atacağız bununla ilgili ama 9'unda kapatacağız." dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu, kendisinin savunmasının en son alınması konusunda karar verildiğini belirterek, "9 Temmuz'da bir milli seferberlik ilan edilecekse bilelim. Bu ülkede bizim bilmediğimiz bir şey olacaksa bilelim, ona göre hareket edelim. Bizi niye bir ayara sokuyorsunuz, ben onu anlamadım yani." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARTILDI

Başkan Aylan da "Ekrem Bey konuyu başka yere çekmeyin. Biz baştan bir liste yayınladık, tamamen o listeye uygun." diye konuştu.

İmamoğlu'nun tepki göstermesi üzerine Aylan, İmamoğlu'nu uyararak salondan çıkartacağını belirtti.

Avukatların ve İmamoğlu'nun tepkilerinin sürmesi üzerine mahkeme başkanı Aylan, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder." maddesi kapsamında, jandarmaya İmamoğlu'nun salondan çıkarılması talimatını verdi.

Bu duruma İmamoğlu ve avukatları itiraz etti. Bir süre sonra İmamoğlu ve bir kısım sanıklar salondan jandarma eşliğinde çıkartıldı.

"BANA DOKUNAN OLURSA YAKARIM"

Bunun üzerine duruşma salonunda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş izleyici kısmından Mahkeme Başkanı Aylan'a, "Salondan çıkartılmaya siz mi karar verdiniz, mübaşir mi?" diye bağırdı.

Başkan Aylan da "Kimse burada bağıramaz, kendisinin milletvekili olduğunu iddia eden kişiyi jandarma salondan çıkartsın." ifadelerini kullanarak, aynı hüküm kapsamında Özçağdaş'ın salondan çıkartılmasını istedi.

Milletvekili Özçağdaş, jandarmaya "Bana dokunan olursa yakarım." dedi.

Mahkeme Başkanı Aylan, tartışmaların devam etmesi üzerine duruşmaya ara verdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır