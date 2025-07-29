İBB’de yeni operasyon! 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı var; İETT Genel Müdürü ve bazı yöneticiler gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını genişletti.

Bugün de İBB iştiraki İETT'ye operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şöyle:

İrfan Demet - Genel Müdür

Kazım Taylan Sever - Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya - İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - Muhasebe Müdürü

Şeymus Oral - Mali İşler Daire Başkanı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma dosyasında suç örgütünün İsfalt ve İett’den aldığı fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” (Kaynak: Nefes)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır