İBB duyurdu! İstanbul'da dijital taksi dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda yeni bir dönem başlatıyor. İBB, taksilerin yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı ulaşım modelinde 150 taksi için ihale yapılacağını açıkladı. İhale için başvurular 1 Eylül'e kadar kabul edilecek.

İBB duyurdu! İstanbul'da dijital taksi dönemi başlıyor

İBB, sadece dijital uygulamalar üzerinden çağrılabilecek 150 taksi için ihale sürecini başlattı. İhale için başvurular 1 Eylül'e kadar kabul edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2 Eylül'de ikinci kez yapılacak ihalede sisteme 150 taksinin daha dahil edileceği belirtilerek, son başvurunun 1 Eylül olduğunu duyurdu.

İBB duyurdu! İstanbul da dijital taksi dönemi başlıyor 1

29 YIL BOYUNCA GÜVENCE

Kazananların 29 yıl boyunca İBB güvencesiyle taksi plakasına sahip olacağı kaydedilen açıklamada, yeni sistemde taksilerin yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı, böylece yolcunun araç plakasını, şoför bilgisini ve güzergahı uygulamadan görebileceği, yolcu seçme ve fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilerek güvenli, kayıtlı ve izlenebilir bir ulaşım modelinin hayata geçeceği ifade edildi. Açıklamada, "Dijital taksi uygulamalarıyla entegre çalışan sistem, yatırımcılara sabit ve öngörülebilir kazanç modeli sunuyor. Temassız ödeme imkanı, düzenli takip ve şeffaf işleyiş sayesinde yatırımcılara her ay düzenli gelir sağlanabilecek. İstanbul'da yıllardır yasal zeminde olmayan plaka kiralama uygulamaları bu modelle kayıt altına alınıyor. Uygulamaya dahil araçlar her yıl Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) denetiminden geçecek. Araç donanımı, sürücü davranışı, temizlik ve uygulama entegrasyonu gibi kriterlerle kalite sürekli kontrol altında tutulacak" denildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

taksi ibb
