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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün cezaevinde evleniyor!

İBB soruşturmasında tutuklanan Gürkan Akgün 30 Temmuz'da Silivri Cezaevi'nde nikahının olduğunu duyurdu. İzin verilirse çiftin nikah şahitleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu olacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün cezaevinde evleniyor!
Cansu Akalp

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün de Silivri Cezaevi'de evleniyor.

Akgün, nikahın 30 Temmuz'da olacağını duyurdu.

Akgün, "Biz evleniyoruz! Sizleri nikah törenimize davet edemiyoruz, şartlar malum. Ama dışarıda buluşmak, sarılmak, sevinmek, eğlenmek serbest. Aslında tüm bu başımıza gelenler olmasaydı, 26 Temmuz’da, evet tam da bugün düğünümüzü yapmaya karar vermiştik ve sizlere de haber vermek üzereydik ki... Hayat işte! Yapılan planlar bazen gerçekleşmeyebiliyor." dedi.

Akgün şu ifadeleri kullandı;

Biz de; düşündük, taşındık. “Kaldığımız yerden devam!” dedik. Öyle ya; hayat akıyor, aşk beklemez. Yaşıyorsak hâlâ; Ve birbirimizi; tertemiz, koşulsuz, uçsuz ve bucaksız seviyorsak -ki öyle Ne duvarlar, ne demir kapı, kör pencere engel olabilir bize..

30 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde, izin başvurularımız da olumlu neticelenirse şayet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Sayın Dilek Kaya İmamoğlu’nun şahitliklerinde, ailelerimizin katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan’ın kıyacağı nikah törenimizi Silivri’de gerçekleştireceğiz.

Umudumuz hiç sönmedi, sönmeyecek de. Hep birlikte horon oynayıp, halaylar çekeceğimiz, bağıra çağıra şarkılar söyleyeceğimiz özgür günlerde buluşacak; daha nice düğün, dernekler kuracağız.

Şimdilik böyle… Sinem & Gürkan

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün cezaevinde evleniyor! 1

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma ibb
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