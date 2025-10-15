İBB Meclisinde arızalı asansör ve yürüyen merdivenlere ilişkin soru önergesi verildi

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Nurdan Ertuğrul, kentteki toplu taşıma sistemlerine erişim konusunda soru önergesi verdi.

Toplu taşıma sistemlerinin sadece araçlardan ibaret olmadığını anlatan Ertuğrul, vatandaşların bu sistemlere ulaşabilirliğinin, özellikle de yaşlılar, engelliler, çocuklu aileler ve valizli yolcular açısından erişim kolaylığı sağlayan fiziksel ve teknolojik altyapılarla doğrudan ilgili olduğunu kaydetti.

Ertuğrul, İstanbul'da metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarına erişimi sağlayan asansör ve yürüyen merdivenlerin sürekli arızalı olduğunu kaydederek, "Birçok durakta entegrasyon, geçiş yolları ve yönlendirme sistemlerinin eksik kaldığı, ara bağlantı noktalarında engelli erişimini sağlayan altyapının yeterli olmadığı, yaya üst geçitlerinde aydınlatma, temizlik ve bakım eksikliği yaşandığı kamuoyuna sıkça yansımaktadır."diye konuştu.

Bu durumun yalnızca hizmet kalitesini değil, aynı zamanda kamu güvenliğini de doğrudan etkilediğini vurgulayan Ertuğrul, şu soruları sordu:

"2019 yılından bu yana İstanbul genelinde toplu taşıma duraklarında bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin arıza sayısı yıllara göre nasıldır? Bu sistemlerin ortalama çalışır durumda olma oranı nedir? Engelli, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin metro, metrobüs ve tramvay hatlarına erişimi için yapılan erişilebilirlik yatırımları ve projeler nelerdir? Kaçı tamamlanmış, kaçı hala projelendirme aşamasındadır? Entegre ulaşım vizyonu doğrultusunda, farklı toplu taşıma sistemlerini birbirine bağlayan yaya geçiş koridorları, durak arası bağlantılar, üst geçit düzenlemeleri ve yönlendirme sistemlerine yönelik planlı bir çalışma yapılmış mıdır? Bu altyapının kapsamı nedir?"

Mecliste yapılan oylamada, verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Sefanur Akça da kentteki toplu taşıma sistemine ilişkin soru önergesi verdi.

Toplu taşıma hizmetlerinin sadece teknik değil aynı zamanda sosyal bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Akça, bu kamu hizmetinin başarısının vatandaşın memnuniyeti, şikayet düzeyi ve genel deneyimiyle doğrudan ölçülebilir olduğunu kaydetti.

İstanbul'da her gün milyonlarca vatandaşın, metrobüs, otobüs, tramvay ve metro hatlarını kullandığını ve ulaşım süreçlerinde çeşitli aksaklıklarla karşılaştığını dile getiren Akça, "Son dönemlerde hem basına hem de kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde araçların aşırı kalabalık olması, sefer aralıklarının uzunluğu, sürücü tutumları, temizlik ve güvenlik konularında memnuniyetsizlik gibi başlıklar öne çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Akça, "İBB ve iştirakleri tarafından yapılan anketler ve şikayet kayıtları kapsamında, vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden en çok şikayetçi olduğu alanlar nelerdir? 2019'dan bugüne kadar geçen sürede, toplu ulaşım hizmetlerinde memnuniyet oranlarında artış mı azalış mı gözlemlenmiştir? Bu değişim yıllara göre nasıldır? Vatandaş geri bildirimlerine yönelik kurumsal bir değerlendirme yapılmış mıdır? Bu değerlendirmeler neticesinde hazırlanan bir eylem planı veya iyileştirme raporu bulunmakta mıdır?" sorularını sordu.

Mecliste yapılan oylamada, Akça'nın soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse ise İBB'ye iş makinesi kiralama ve araç bakım onarım konusuna ilişkin soru önergesi verdi.

Karaköse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yansıyan bir tanık ifadesinde, İBB'ye araç kiralama işi yapan firmanın farklı ödemelere maruz kaldıklarını ifade ettikten sonra, İBB'ye kiraladığı kamyon, arazi aracı, iş makinesi ve benzeri araçlardan oluşan yaklaşık 7 bin aracın tamamını geri çekerek, sözleşmeyi tek taraflı feshettiğinin söylendiğini kaydetti.

AK Parti döneminde alınan araçlar dışında hiçbir araç ve iş makinesinin kalmadığı, mevcut olanların da zamanında bakım ve onarımlarının yapılmadığı için sadece birkaç tanesinin çalışır durumda olduğunu kaydeden Karaköse, "İddialar gösteriyor ki İstanbul gibi bir metropolde yol bakım, onarımı yapmayı bırakın, olası bir felakete müdahale edecek araç ve iş makineleri maalesef kalmamıştır." dedi.

Karaköse, önergesinde şu soruları yönetti:

"İş makineleri başta olmak üzere tüm araçları geri çektiği söylenen firmadan sonra, önemli bir ihtiyaç olan bu araçlar için yeni bir hizmet alımı yaptınız mı? Yeni bir hizmet alımı yapmadıysanız, şehrimizde olası bir felaketle nasıl mücadele etmeyi planladınız, ya da böyle bir planınız var mı? AK Parti döneminden kalan araçların bakım onarımlarını yapmayıp israf ettiğiniz araçları, bakım ve onarımlarını yaparak yeniden hizmete sunmayı düşünüyor musunuz? Firmanın farklı ödemelere maruz kaldıkları iddiasına yönelik İBB yönetiminin kamuoyuna açık ve tatmin edici bir açıklama yapması planlanmakta mıdır?"

Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle İBB Başkanlık makamına havale edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır