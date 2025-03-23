İBB'ye kayyum atanacak mı? 'Kayyum' ihtimali ile ilgili CHP'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. Ekrem İmamoğlu, 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki, İBB'ye kayyum atanacak mı?

KAYYUM ATANACAK MI?

Ekrem İmamoğlu için "kent uzlaşısı", "terör soruşturması" kapsamında adli kontrol kararı verilmesi sonrası İBB için "kayyum" ihtimalinin ortadan kalktığı belirtildi.

İmamoğlu'nun terör soruşturmasından adli kontrol almış olmasının kayyum ihtimalini ortadan kaldırmış olup olmadığı sorulan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, "Tabii, kaldırıyor" ifadelerini kullandı. Aytekin ayrıca, "bundan sonra atılacak adımları belli mi?" sorusuna, "İmamoğlu tutuklansa bile bizim yapacaklarımız belli, erken seçimi bu ülkeye getireceğiz" dedi.