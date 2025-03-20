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İBB'ye kayyum atanırsa ne olacak? CHP lideri Özel'den açıklama

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2025 22:36
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İBB'ye kayyum atanırsa ne olacak? CHP Lideri Özgür Özel Reuters'a İBB'ye kayyum atanması halinde ne yapacaklarını söyledi. Kayyum atanması haline Özgür Özel, belediye binasından çıkmayarak kayyuma direneceklerini belirtti.

İBB'ye kayyum atanırsa ne olacak? CHP lideri Özel'den açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra İBB'ye kayyum atanırsa ne olacak sorusunun cevabı merak ediliyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İBB'ye kayyum atanırsa ne yapacaksanız?" sorusuna belediye binasından çıkmayacak ve direnecekleri yönünde yanıt verdi.

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CHP LİDERİNDEN KAYYUM RESTİ

Ana muhalefet lideri Özgür Özel, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah evinden gözaltına alınması hakkında Reuters'a konuştu.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin oylarını arttıracağını belirten Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki herhangi bir seçimden korktuğunu ifade etti.

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Öte yandan İBB'ye yönelik kayyum atanması halinde ne yapacağına dair sorulan soruya yanıt veren Özel, belediye binasından çıkmayarak kayyuma direneceklerini belirtti.

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