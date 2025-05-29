İBB yolsuzluk soruşturmasından tutuklu 3 kişiye 'etkin pişmanlık' tahliyesi

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman’ın itirafçı oldukları ve tahliye edildikleri öğrenildi.
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklanan, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde verdiği etkin pişmanlık dilekçesi savcılık tarafından reddilmişti. Ertan Yıldız ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi.
İfadesi bu kez etkin pişmanlık kapsamında kabul edilen Yıldız hakkında, 21 Mayıs 2025 tarihinde adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verildi.
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