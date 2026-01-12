HABER

İç ısıtan hareket: Soğuktan titreyen köpeği şalla sardılar

Samsun’da vatandaşlar dondurucu soğukta titreyen sokak köpeğine kendi şalını sararak, soğuktan korudu.Hava sıcaklıklarının 12 derece birden düştüğü Samsun’da yüksek kesimlerde kar, sahil ve alçak kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yağış etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının 12 derece birden düştüğü Samsun’da yüksek kesimlerde kar, sahil ve alçak kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yağış etkili oldu. Soğuk havadan sadece vatandaşlar değil, sokak canlıları da olumsuz etkilendi.
İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı yakınında bir dükkânın önünde titreyen köpeğe ise şefkat eli esnaftan uzandı. Civarda dükkânı bulunan bir esnaf, kendi şalını soğuktan titreyen köpeğe sararak üşümesini engelledi. Esnafın bu duyarlı hareketi, gören vatandaşlar tarafından da takdir topladı.

