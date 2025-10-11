HABER

İçerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp makas attı! Feci kazada 4 araca zarar verdi

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda içerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp, makas atan sürücünün kullandığı otomobil, aynı araca ve yanındaki otomobile çarptı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korkuç kaza, dün TEM Otoyolu İzmit geçişinin Ankara yönünde meydana geldi. Ankara istikametine giden içerisinde çift ile bebeklerinin olduğu otomobili, aynı yönde giden başka bir otomobilin sürücüsü sıkıştırdı.

İçerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp makas attı! Feci kazada 4 araca zarar verdi 1

Sıkıştırılan çift hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsünü, cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli şekilde ilerleyip, bir süre makas atan sürücüsünün kullandığı otomobil, bebek ile çiftin bulunduğu otomobile ardından başka araca çarptı.

İçerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp makas attı! Feci kazada 4 araca zarar verdi 2

Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Y.G. ve F.S. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

İçerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp makas attı! Feci kazada 4 araca zarar verdi 3

(DHA)

