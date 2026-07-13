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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt! "Mesaj veya taleplerle değil..."

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan gündemdeki Haluk Levent olayıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Gözaltı öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attığını ve Ahbap ile özel hayatını ilişkilendirmeye çalıştıklarını belirten Levent'e yanıt geldi. Turan verdiği yanıtta, "Denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmaktadır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt! "Mesaj veya taleplerle değil..."
Doğukan Akbayır

Haluk Levent'in yaptığı açıklamada İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'la ilgili söylediklerine Turan'dan yanıt geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan dan Haluk Levent e yanıt! "Mesaj veya taleplerle değil..." 1

HALUK LEVENT'İN TURAN'A ATTIĞINI İDDİA ETTİĞİ MESAJLAR

Levent açıklamasında İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attığını belirtmişti. Levent o açıklamada şu ifadelerde bulunmuştu:

"Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.'"

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan dan Haluk Levent e yanıt! "Mesaj veya taleplerle değil..." 2

TURAN'DAN LEVENT'E YANIT

Turan'ın Levent'e yanıtı ise şu şekilde:

"Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir.

Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır.
Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Turan Haluk Levent
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