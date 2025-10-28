HABER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye geldi.

Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Evlerinde kalmak istemeyen Sındırgılılar geceyi sokakta geçirirken, depremin ardından başlayan sağanak ise hayatı daha da zorlaştırdı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DEPREM BÖLGESİNDE

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, depremzedelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgede şiddetli yağmur yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve görevliler çevredeki kafelerde geçici ortak alanlar oluşturarak barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yerlikaya, daha sonra Hükümet Konağı bahçesine kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"ALLAH DEVLETE, MİLLETE ZEVAL VERMESİN"

Bölgede kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan vatandaşlar, artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.

Kapalı pazar yerinde sabahlayan vatandaşlar, evlerinin zarar görmediğini ancak korktukları için pazar yerinde olduklarını söyledi.

"Allah devlete, millete zeval vermesin" sözü ile olup biteni özetleyen vatandaşlar, depremlerin bir an önce sonlanması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

