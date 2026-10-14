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İçişleri Bakanı Çiftçi: "İstanbul ve Antalya’da tüm ekiplerimizle sahadayız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı olumsuzluklara karşı 10 bin 293 personel ile 3 bin 118 araç ve iş makinesinin sahada görev yaptığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "İstanbul ve Antalya’da tüm ekiplerimizle sahadayız"

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Antalya'daki kuvvetli yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

"İHTİYAÇ DUYULAN HER NOKTAYA MÜDAHALE EDİLİYOR"

AFAD'ın koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin işbirliğinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Çiftçi, İstanbul'da 8 bin 392 personel ile 2 bin 246 araç ve iş makinesinin, Antalya'da ise 1901 personel ile 872 araç ve iş makinesinin görev yaptığını kaydetti.

Çiftçi, önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurgulayarak, gelen her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale edildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "İstanbul ve Antalya’da tüm ekiplerimizle sahadayız" 1

Yarın ülkenin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşullarının beklendiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mustafa Çiftçi
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