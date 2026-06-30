HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriyeli mevkidaşı Hattab ile Şam'da görüştü

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriyeli mevkidaşı Hattab ile Şam'da görüştü

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı.

Bakanlar, trafikte elektronik denetleme sistemlerinin kurulması, plaka tanıma ve parmak izi tanıma teknolojilerinin yaygınlaştırılması, pasaport ve kimlik basım süreçlerinin geliştirilmesi ile güvenlik ekipmanları alanındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Taraflar ayrıca, 112 acil çağrı ve ambulans ağının kurulması, uyuşturucuyla mücadele alanında tecrübe paylaşımı ve Suriyeli polislerin eğitimi başlıklarında işbirliği imkanlarını görüştü.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriyeli mevkidaşı Hattab ile Şam da görüştü 1

Tişrin Sarayı'ndaki görüşmeye Türkiye tarafından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali-Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan katıldı.

Suriye tarafında ise İçişleri Bakan Yardımcısı Abdülkadir Tahan, İdari ve Mali İşler Bakan Yardımcısı Basim el-Mansur, İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı Hüsam Fettuh, Göç ve Pasaport Dairesi Müdürü Osman Hilal ile çok sayıda yetkili görüşmede yer aldı.

İki bakanlık arasında yürütülen heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiği öğrenildi.

Bakan Çiftçi'nin, İçişleri Bakanı Hattab ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed el-Salih'le temaslarda bulunması, daha sonra ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni kararAyşe Tokyaz cinayeti davasında yeni karar

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Çiftçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.