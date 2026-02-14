HABER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum’da nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili Murat Yıldırım’ın dünya evine giren oğlunun Çorum'daki düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili Murat Yıldırım’ın oğlu Abdülhamit Yıldırım ile Feride Berra Pak çiftinin Çorum'daki düğün merasimine katıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılan nikaha Bakan Çiftçi, şahitlik etti. İmzaların atılmasının ardından Bakan Çiftçi, genç çifte mutluluklar diledi.

EVLİLİK CÜZDANINI BÜLENT ARINÇ TAKDİM ETTİ

Nikah akdinin tamamlanmasının ardından evlilik cüzdanı, törene katılan Bülent Arınç tarafından geline takdim edildi. Merasim, yapılan dualar ve protokol üyelerinin genç çiftle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından devam etti.

Düğün merasimine Çorum Valisi Ali Çalgan, çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

