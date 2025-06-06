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İçişleri Bakanı Uitermark duyurdu! Hollanda'da 29 Ekim'de seçime gidilecek

Hollanda'da koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından seçimlerin 29 Ekim'de düzenleneceği açıklandı. Kararı Hollanda İçişleri Bakanı Judith Uitermark duyurdu. Anketler, Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi/Yeşil Sol ittifakı arasında kıran kırana bir yarış olacağını gösteriyor.

İçişleri Bakanı Uitermark duyurdu! Hollanda'da 29 Ekim'de seçime gidilecek

Hollanda'da koalisyon hükümetinin salı günü çökmesinin ardından gözler erken seçime çevrildi. Hollanda İçişleri Bakanı Judith Uitermark sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim tarihinin belirlendiğini duyurdu. Bakan Uitermark, "Seçimler 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak. Önümüzdeki dönemde demokrasimizin bu önemli gününün sorunsuz geçmesi için belediyeler ve diğer paydaşlarla birlikte hazırlık yapacağım" ifadelerini kullandı.

PVV KOALİSYONDAN ÇEKİLMİŞTİ

Aşırı sağcı Wilders, sığınmacılara ilişkin planlarına destek verilmediğini belirterek göç politikası konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu PVV'yi 3 Haziran Salı günü iktidar koalisyonundan çekmiş, saatler sonra Başbakan Dick Schoof ile kabinesi istifa etmişti.

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Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu. Wilders koalisyondaki diğer 3 parti liderinden plana "imzalarını atmalarını" ve birkaç hafta içinde bazı önlemlerin hayata geçirilmesini sağlamalarını istemiş, aksi takdirde koalisyon hükümetinden çekileceğini belirtmişti.
Hollanda'da koalisyon hükümeti Temmuz ayında kurulmuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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