İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Mersin’de şehit olan polis memuru için taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin’de atış eğitimi sırasında yaşanan kaza sonrası şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Karapınar’ın şehit olması sonrasında taziye paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

"ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ÂLİ OLSUN"

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.

