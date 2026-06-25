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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2008 yılında ortadan kaybolmuştu: 7 kişi gözaltına alındı

Geçmiş yıllarda işlenen ve faili meçhul kalan cinayetler aydınlatılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A. dosyasının yeniden ele alındığı, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2008 yılında ortadan kaybolmuştu: 7 kişi gözaltına alındı
Mustafa Fidan

Faili meçhul cinayet ve kayıp olaylarıyla ilgili dosyaların yeniden ele alındığı süreçte yaşanan yeni gelişmeyi İçişleri Bakanlığı duyurdu. Aydın'da 2008 yılında kaybolan ve haber alınamayan Naciye A. hakkındaki dosyanın yeniden ele alındığı, başlatılan soruşturmada çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2008 yılında ortadan kaybolmuştu: 7 kişi gözaltına alındı 1

2008 YILINDA ORTADAN KAYBOLAN NACİYE A. DAVASINDA 7 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili dosyaya yönelik şu açıklama yapıldı;

"Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A.'nın dosyası yeniden ele alındı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı."

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2008 yılında ortadan kaybolmuştu: 7 kişi gözaltına alındı 2

25 Haziran 2026
25 Haziran 2026

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın İçişleri Bakanı
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