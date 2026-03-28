İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak yağış uyarısı! Harita paylaştı: İşte o iller

Paylaşımda, yarın kuzeybatı kesimlerde etkisini gösterecek yağışın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BAKANLIK METEOORLOJİ VERİLERİNİ AKTARDI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi;

"28 Mart 2026 Cumartesi günü;

İzmir ve Manisa illerinin tamamında,

Denizli ve Uşak illerinin batı ve güneybatı ilçelerinde, Isparta ilinin güneyinde, Burdur ilinin Bucak ilçesinde ve Antalya ilinin tamamında gerçekleşen yağışlara ek olarak 50-60 kg/m2/gün değerini geçmesi, ayrıca Aydın ve Muğla illerinin tamamında etkili olması beklenmektedir.

29 Mart 2026 Pazar günü;

Kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır