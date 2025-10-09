HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İçmeler köyünde içme suyu deposu yapım çalışmaları sürüyor

Muş İl Özel İdaresi tarafından 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında başlatılan içme suyu deposu yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.Merkeze bağlı İçmeler köyü Tosunlu mezrasında yürütülen proje ile bölge halkının sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor.

İçmeler köyünde içme suyu deposu yapım çalışmaları sürüyor

Muş İl Özel İdaresi tarafından 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında başlatılan içme suyu deposu yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İçmeler köyünde içme suyu deposu yapım çalışmaları sürüyor 1

Merkeze bağlı İçmeler köyü Tosunlu mezrasında yürütülen proje ile bölge halkının sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, altyapı ve depo inşasının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını kalıcı şekilde karşılamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projeyi kısa süre içinde tamamlayarak hizmete sunacağız" dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gemi yan yatınca can verdi! İstanbul'da korkunç olayGemi yan yatınca can verdi! İstanbul'da korkunç olay
Görüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturmaGörüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturma

Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.