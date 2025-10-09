İçmeler köyünde içme suyu deposu yapım çalışmaları sürüyor

Muş İl Özel İdaresi tarafından 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında başlatılan içme suyu deposu yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Merkeze bağlı İçmeler köyü Tosunlu mezrasında yürütülen proje ile bölge halkının sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, altyapı ve depo inşasının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını kalıcı şekilde karşılamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projeyi kısa süre içinde tamamlayarak hizmete sunacağız" dedi.

(İHA)