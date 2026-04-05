İdam kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İsrail'e tepki yağıyor: "Katiller, barbarlar"

Gazze'de genç yaşlı, kadın erkek ayırt etmeksizin katliam yapan İsrail şimdi de Filistinli esirleri idam etmeye hazırlanıyor. Dünya çapında tepki çeken idam kararı sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Kullanıcılar "Katiller, insanlıktan çıkmışlar" gibi sert ifadelerle İsrail'in kararını topa tuttu. Karar ayrıca dünyada birçok kentte protesto edildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

İsrail'in Filistinli esirleri idam kararı infial uyandırdı. Sosyal medyada kullanıcılar söz konusu karara tepkilerini getiren çok sayıda paylaşım yaptı.

TARTIŞMALI İDAM YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ

Bir yanda İran'a yönelik saldırılar devam ederken İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 30 Mart'ta onayladı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. AA'nın aktardığına göre; Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria’da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclis'ten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Karar sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Kullanıcılardan gelen "Bu soykırım," "barbarlar," katiller" gibi yorumlar dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

DÜNYA ÇAPINDA PROTESTOLAR GERÇEKLEŞİYOR

İdam edilmesi gereken bir kişi biliyorum. Netanyahu ilk fırsatta idam edilmeli!.
Dünya senden nefret ediyor zalim israil
gün gelecek hemde yakın bir gelecekte abd ve israil diye bir devlet olmayacak Allanın izniyle
