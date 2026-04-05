İdam kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İsrail'e tepki yağıyor: "Katiller, barbarlar"

İsrail'in Filistinli esirleri idam kararı infial uyandırdı. Sosyal medyada kullanıcılar söz konusu karara tepkilerini getiren çok sayıda paylaşım yaptı.

TARTIŞMALI İDAM YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ

Bir yanda İran'a yönelik saldırılar devam ederken İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 30 Mart'ta onayladı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. AA'nın aktardığına göre; Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria’da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclis'ten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Karar sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Kullanıcılardan gelen "Bu soykırım," "barbarlar," katiller" gibi yorumlar dikkat çekti.

