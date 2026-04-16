İddia: Apple iPhone 18 Pro'da fiyatları 'donduracak', ancak bunun ufak bir bedeli olacak

Akıllı telefon pazarında birçok üretici RAM krizi nedeniyle peş peşe fiyat artışına giderken, Apple'ın yeni amiral gemisi modelleri için izleyeceği strateji merak konusu oluyor. Gelen son duyumlara göre şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde fiyatları sabit tutmaya hazırlanıyor. Ancak iddiaya göre bu strateji, tüketicilere sunulan renk yelpazesinde bir daralmayı beraberinde getirecek.

SADECE 3 RENK SEÇENEĞİ OLACAK

Wccftech'in teknoloji kaynağı yeux1122'nin blogundaki iddialara dayanan haberindeki iddialara göre; Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde fiyatları sabit tutacak ancak DRAM tedarikinde yaşanan sıkıntıların getirdiği fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla yeni amiral gemisi serisini sadece üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu kapsamda iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin koyu gri, koyu kırmızı ve gümüş beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacağı söyleniyor.

Daha önce de aktardığımız gibi, şirketin DRAM alımlarında herhangi bir indirim alamadığı, bunun yerine rakiplerinin bu önemli bileşene ulaşmasını zorlaştırmak adına çok büyük hacimlerde alım yaptığı iddia ediliyor. Apple'ın bu hamleyle, kâr marjlarını riske atma pahasına rekabet avantajını korumayı hedeflediği öne sürülüyor.

PEKİ YA IPHONE FOLD?

Şirketin ilk katlanabilir telefonu olması beklenen "iPhone Fold" modeli için ise renk seçeneklerine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak sadece üst düzey iPhone 18 modellerinde uygulanacak olası bir fiyat sabitlemesinin, Apple'a milyarlarca dolarlık bir gelir kapısı açabileceği öngörülüyor.