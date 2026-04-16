İddia: Apple iPhone 18 Pro'da fiyatları 'donduracak', ancak bunun ufak bir bedeli olacak

Akıllı telefon pazarında RAM krizi nedeniyle fiyat artışları yaşanırken, Apple'ın rakiplerine karşı avantaj sağlamak amacıyla iPhone 18 Pro serisinde fiyatları dondurmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Ancak iddiaya göre şirket, bu durum yeni serinin renk seçeneklerine yansıyacak.

Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarında birçok üretici RAM krizi nedeniyle peş peşe fiyat artışına giderken, Apple'ın yeni amiral gemisi modelleri için izleyeceği strateji merak konusu oluyor. Gelen son duyumlara göre şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde fiyatları sabit tutmaya hazırlanıyor. Ancak iddiaya göre bu strateji, tüketicilere sunulan renk yelpazesinde bir daralmayı beraberinde getirecek.

SADECE 3 RENK SEÇENEĞİ OLACAK

Wccftech'in teknoloji kaynağı yeux1122'nin blogundaki iddialara dayanan haberindeki iddialara göre; Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde fiyatları sabit tutacak ancak DRAM tedarikinde yaşanan sıkıntıların getirdiği fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla yeni amiral gemisi serisini sadece üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu kapsamda iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin koyu gri, koyu kırmızı ve gümüş beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacağı söyleniyor.

Daha önce de aktardığımız gibi, şirketin DRAM alımlarında herhangi bir indirim alamadığı, bunun yerine rakiplerinin bu önemli bileşene ulaşmasını zorlaştırmak adına çok büyük hacimlerde alım yaptığı iddia ediliyor. Apple'ın bu hamleyle, kâr marjlarını riske atma pahasına rekabet avantajını korumayı hedeflediği öne sürülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'dan şaşırtan taktik! 'Ne kadar varsa hepsini topluyor' Apple'dan şaşırtan taktik! 'Ne kadar varsa hepsini topluyor'

PEKİ YA IPHONE FOLD?

Şirketin ilk katlanabilir telefonu olması beklenen "iPhone Fold" modeli için ise renk seçeneklerine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak sadece üst düzey iPhone 18 modellerinde uygulanacak olası bir fiyat sabitlemesinin, Apple'a milyarlarca dolarlık bir gelir kapısı açabileceği öngörülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul saldırısında vefat edenler toprağa verildi! Kahreden görüntüleOkul saldırısında vefat edenler toprağa verildi! Kahreden görüntüle
Diyarbakır'daki meydanda silah sesleri! Polis üzerine atladıDiyarbakır'daki meydanda silah sesleri! Polis üzerine atladı

En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

