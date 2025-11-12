İddianame sunuldu, Dervişoğlu'ndan ilk yorum geldi: "Akıllarının bir tarafında o da olabilir"

Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt kurucusu ve lideri" olmakla suçlandığı İBB iddianamesi aylardır konuşulduktan sonra dün mahkemeye sunuldu. İddianamede yer alan suçlamalar hızla gündem olurken konu siyasetin de gündemine taşındı.

DERVİŞOĞLU: "AKILLARININ BİR TARAFINDA O DA OLABİLİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB iddianamesi çerçevesinde gündeme gelen 'kapatma davası' hakkındaki soruya "Bunların akıllarının bir tarafında kapatma o da olabilir" diyen Dervişoğlu şöyle devam etti:

"CHP BUTLAN KRİZİNDEN YENİ ÇIKTI"

"Buna benzer uygulamalar geçmişte olmadı mı? Cumhuriyet Halk Partisi butlan krizinden yeni çıktı. Dolayısıyla bugün de yeni bir krize doğru sürüklenmesini istemeleri onlar açısından doğaldır.

"BU DEMOKRASİ BUNU SİNDİREMEZ"

Demokrasi açısından ne kabul edilir, ne kabul edilemez, bizim ona bakmamız lazım. Demokrasinin kabul etmeyeceği, sindiremeyeceği şey nedir. Türkiye’de olup biten birçok şey arasında hakkın, hukukun, adaletin çiğnendiğine dair bir hakim kanaat var. Bu demokrasi bunu sindiremez. Bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak demokrasi pilavı hangi suyu kaldırmaz, ona bakmamız lazım."