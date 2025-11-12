İddianameden sonra herkes bu sözleri konuşuyor: "Hapisten cesedi çıkarsa şaşırmam"

Ekrem İmamoğlu ve İBB hakkındaki iddianame dün mahkemeye sunuldu. Aylardır konuşulan iddiaların yargıya taşınmasıyla gözler iddianamede yer alan isimlere çevrildi. Bu isimler arasında en çok konuşulanlardan biri, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen, eski İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun.

Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurucusu ve lideri olmak" ile suçlandığı iddianamede Murat Ongun "örgüt yöneticisi" olarak yer alıyor.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN MURAT ONGUN İDDİASI

Geniş yankı uyandıran iddianame dün akşam televizyonlarda tartışılırken Lider TV'de canlı yayına katılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Murat Ongun hakkındaki sözleri çok konuşuldu.

"CESEDİ ÇIKARSA ŞAŞIRMAM"

Kütahyalı "Ben öngörümü koyuyorum" diyerek Ongun'un itirafçı olacağını ancak "hapisten cesedi çıkarsa" da şaşırmayacağını belirtti.

"MESELA THODEX'İN SAHİBİ ÇOCUK ÖLDÜ GİTTİ"

Kripto para vurguncusu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezaevinde asılı halde ölü bulunmasını anımsatan Kütahyalı'nın gündem olan ifadeleri şöyle:

“Mesela özellikle Murat Ongun ya itirafçı olacak, satacak ki istedi, Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam.

Mesela Thodex'in sahibi çocuk öldü gitti.

Ben öngörümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar. "Aaa, Murat Ongun içeride kendini asmış." Şaşırmam. Ben olacak olanı söylüyorum.”