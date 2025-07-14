İdrarda kan görülmesi neyin habercisi olabilir?

İdrarda kan görülmesi - tıbbi adıyla hematüri- yalnızca bir idrar yolu enfeksiyonunun habercisi olabileceği gibi kanser gibi ciddi sorunların da habercisi olabilmektedir. İdrarda kan görülmesi hafife alınmayacak bir durumdur. Bu yüzden sebebinin mutlaka araştırılması gerekmektedir.

İdrarda kan gelmesi (hematüri) nedir?

İdrardan gelmesinin tıbbi adı hematüridir. Hematüri, çeşitli nedenlerle kırmızı kan hücrelerinin idrara karışma durumu olarak nitelendirilmektedir. Bu durum bazen çıplak gözle görülebilir bazen ise sadece laboratuvar testleri ile fark edilecek düzeyde de olabilmektedir.

İdrar bu durumda genellikle pembe, kırmızı veya kahverengi olarak görülmektedir. Fakat bazı kişilerde hiçbir renk değişikliği de görülmeyebilir. Bu yüzden sadece gözle yapılan değerlendirmeler doğru sonucu vermemektedir.

İdrarda kan neden olur?

İdrarda kan görülmesine yol açabilecek pek çok durum bulunmaktadır. Bu durumlar idrar yolunda meydana gelen geçici rahatsızlıklar olabileceği gibi ciddi sağlık sorunlarını da işaret edebilmektedir. İdrardan kan gelmesinin sebepleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Mesane, üretra veya böbreklerde meydana gelen sorunlar idrarda kan görülmesinin ilk nedenlerinden biridir. Bu durumda idrarda kan görülmesinin yanında ayrıca yanma, ağrı ve kötü koku da görülebilmektedir.

Mesanede veya böbrekte oluşan taşlar idrar yolunda tahrişe sebep olduğu için kanama meydana gelebilir.

Kişinin bel bölgesine aldığı darbeler veya idrar yollarına tıbbi bir işlem uygulanması idrarda geçici kanama görülmesine sebep olabilmektedir.

Prostat, mesane veya böbrekte gelişen tümörler idrarda kan görülmesinin ciddi sebeplerinden biridir.

Bazı kan sulandırıcı ilaçlar da idrarda kan görülmesine sebep olabilmektedir.

Kadınlarda idrar örneği alınırken adet dönemine denk gelmesi durumunda kişinin idrarında kan görülebilmektedir.

İdrarda kan görülmesi hangi durumlarda tehlikelidir?

İdrarda kan görülmesi her zaman tehlikeli bir durumun habercisi olmayabilir. Fakat kan görülmesinin yanında bazı belirtiler de görülüyorsa dikkate alınması gereken bir durumdur. İdrarda kan görülmesinin ciddiye alınması gereken durumlar şu şekildedir:

İdrarda ağrı olmaksızın görülen belirgin kan özellikle yaşlı kişilerde böbrek, mesane veya prostat kanseri gibi ciddi durumların belirtisi olabilmektedir.

Uzun süredir idrarda kan görülüyorsa dikkate alınması gerekmektedir.

Kan ile birlikte şiddetli bel veya kasık ağrısı, yüksek ateş, titreme, idrar akışında zayıflama, halsizlik, ani kilo kaybı ve gözle görülür pıhtılı kan varsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.

Daha önce böbrek enfeksiyonu, böbrek taşı veya böbrek yetmezliği gibi hastalıklar geçirmiş bireylerin idrarında kan görülmesi bu hastalıkların tekrar ettiği anlamına gelebilmektedir.

Ailede daha önce böbrek, mesane veya prostat kanseri geçirmiş olan bir kişi varsa genetik yoluyla aktarılabileceği için idrarda kan görülmesi durumu dikkate alınmalıdır.

İdrardan kan gelmesi (hematüri) tanı ve tedavisi nasıl yapılmaktadır?

İdrardan kan gelmesi durumunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir. Bu durumun altta yatan nedeninin doğru şekilde belirlenmesi ve uygun tedavinin yapılması oldukça önemlidir.

Tanı sürecinde atılan ilk adım hastanın şikayetlerinin dinlenmesidir. Hasta dinlendikten sonra fiziki muayene yapılmakta ve laboratuvar testleri (idrar tahlili, kan testleri, idrar kültürü) ve istenmektedir. Bunun yanında gerekli görüldüğü durumlarda ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, sistoskopi ve manyetik rezonans gibi görünteleme tekniklerinden de yararlanılmaktadır.

Doktor tanıyı kesinleştirdikten sonra uygulanacak tedaviyi planlamaktadır. Tedaviler kanamaya neden olan duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, kan görülmesinin sebebi enfeksiyonlarsa antibiyotik tedavisi uygulanabilmektedir. Fakat kan görülmesinin sebebi eğer tümörlerse bu durumda cerrahi müdahale, radyoterapi veya kemoterapi gibi onkolojik tedaviler uygulanmaktadır.

Tedavi süreci bittikten sonra kişinin düzenli takibi oldukça önemlidir. Bu yüzden doktor kontrollerinin aksatılmaması gerekmektedir.