İdrarda kan görülmesi neyin habercisi olabilir?

İdrarda kan görülmesi - tıbbi adıyla hematüri- yalnızca bir idrar yolu enfeksiyonunun habercisi olabileceği gibi kanser gibi ciddi sorunların da habercisi olabilmektedir. İdrarda kan görülmesi hafife alınmayacak bir durumdur. Bu yüzden sebebinin mutlaka araştırılması gerekmektedir.
İdrardan gelmesinin tıbbi adı hematüridir. Hematüri, çeşitli nedenlerle kırmızı kan hücrelerinin idrara karışma durumu olarak nitelendirilmektedir. Bu durum bazen çıplak gözle görülebilir bazen ise sadece laboratuvar testleri ile fark edilecek düzeyde de olabilmektedir.
İdrar bu durumda genellikle pembe, kırmızı veya kahverengi olarak görülmektedir. Fakat bazı kişilerde hiçbir renk değişikliği de görülmeyebilir. Bu yüzden sadece gözle yapılan değerlendirmeler doğru sonucu vermemektedir.
İdrarda kan görülmesine yol açabilecek pek çok durum bulunmaktadır. Bu durumlar idrar yolunda meydana gelen geçici rahatsızlıklar olabileceği gibi ciddi sağlık sorunlarını da işaret edebilmektedir. İdrardan kan gelmesinin sebepleri arasında şunlar bulunmaktadır:
İdrarda kan görülmesi her zaman tehlikeli bir durumun habercisi olmayabilir. Fakat kan görülmesinin yanında bazı belirtiler de görülüyorsa dikkate alınması gereken bir durumdur. İdrarda kan görülmesinin ciddiye alınması gereken durumlar şu şekildedir:
İdrardan kan gelmesi durumunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir. Bu durumun altta yatan nedeninin doğru şekilde belirlenmesi ve uygun tedavinin yapılması oldukça önemlidir.
Tanı sürecinde atılan ilk adım hastanın şikayetlerinin dinlenmesidir. Hasta dinlendikten sonra fiziki muayene yapılmakta ve laboratuvar testleri (idrar tahlili, kan testleri, idrar kültürü) ve istenmektedir. Bunun yanında gerekli görüldüğü durumlarda ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, sistoskopi ve manyetik rezonans gibi görünteleme tekniklerinden de yararlanılmaktadır.
Doktor tanıyı kesinleştirdikten sonra uygulanacak tedaviyi planlamaktadır. Tedaviler kanamaya neden olan duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, kan görülmesinin sebebi enfeksiyonlarsa antibiyotik tedavisi uygulanabilmektedir. Fakat kan görülmesinin sebebi eğer tümörlerse bu durumda cerrahi müdahale, radyoterapi veya kemoterapi gibi onkolojik tedaviler uygulanmaktadır.
Tedavi süreci bittikten sonra kişinin düzenli takibi oldukça önemlidir. Bu yüzden doktor kontrollerinin aksatılmaması gerekmektedir.