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İETT hakkında ‘usulsüzlük’ iddiasında bulunmuştu! Görüntüleri yayınlandı! Tevfik Göksu’dan açıklama geldi: ‘Suç duyurusunda bulunacağım’

İETT tarafından tehdit edildiğini iddia ederek kurumda usulsüzlük yapıldığını iddia eden Cihan Demirel hakkında yeni görüntüler yayınlandı. Demirel’in görüntülerde 'Tevfik Göksu sayesinde kadro aldığını' iddia ederek "İETT'yi patlattık ya biz!” gibi ifadeler kullandığı duyuluyor. Öte yandan görüntülerin ardından da Tevfik Göksu da bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve Demirel hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İşte detaylar…

İETT hakkında ‘usulsüzlük’ iddiasında bulunmuştu! Görüntüleri yayınlandı! Tevfik Göksu’dan açıklama geldi: ‘Suç duyurusunda bulunacağım’

Geçtiğimiz günlerde TRT Haber'de İETT yetkilileri tarafından tehdit edildiği iddia edilen Cihan Demirel'in 'Tevfik Göksu sayesinde kadro aldığını' iddia ettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaları yalanlayan Tevfik Göksu suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

“İSTANBUL HALKINI SOYUYORLAR” İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Eski İETT çalışanı Cihan Demirel, İETT garajında dört yıl boyunca motor mekanik ustası olarak çalıştığını İETT'de otobüslere sıfır parça yerine ikinci el parçalar takılarak, bu parçaların sıfır gibi faturalandırıldığını iddia etti.

Ayrıca, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını ve muayene süreçlerinde de usulsüzlük yapıldığını belirten Demirel, bu iddialarını savcılığa suç duyurusunda bulunarak belgeledi. Demirel, bu süreçte ölüm tehditleri aldığını ve işten tazminatsız çıkarıldığını da iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gerekli bütün resmî makamlara, adlî makamlara evrakları bizzat kendim götürdüm, teslim ettim. İhaleyle ilgili olarak, örneğin firmalar yetersiz bulunuyor. İETT Genel Müdürleri de bu işin içinde. Tüm başvuran firmalar için ya "evrakı eksik" deniyor, ya da "bu şartları taşımıyor" deniliyor. İhaleyi kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Yani hem İstanbul halkına eziyet ediyorlar, hem İstanbul halkını soyuyorlar hem de devletin kasasından yapılmayan işler için her ay yüklü miktarda hakediş üzerinden ödeme alıyorlar.”

"TEVFİK GÖKSU'NUN KADROSUYLA"

Yayınlanan görüntülerde Cihan Demirel, bir otobüste, sohbet ettiği kişiye, Tevfik Göksu'nun yardımıyla kadroya girdiğini söylüyor ve "İETT'yi patlattık ya biz" dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında Cihan Demirel isimli kişi Ulaştırma Bakanlığı'nda işe girdiğini ve kadrosunun da Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sayesinde olduğunu iddia etti.

TEVFİK GÖKSU'DAN JET YALANLAMA

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Göksu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz."

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İETT DE AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında İETT'de resmi hesabından yaptığı açıklamada Cihan Demirel isimli şahsın hiçbir zaman İETT kadrosunda çalışmadığını söyledi.

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İETT haberler ibb tevfik göksu
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