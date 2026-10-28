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İETT otobüsleri Üsküdar'da çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul Üsküdar’da yolcu indiren otobüse arkadan gelen bir başka otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İETT otobüsleri Üsküdar'da çarpıştı! Yaralılar var
Ufuk Dağ

Olay, saat 14.15 sıralarında Göztepe Köprüsü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kadıköy yönünde seyir halinde olan İETT bünyesindeki özel halk otobüsü, durağa yanaşma manevrası yaptığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, durakta yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

İETT otobüsleri Üsküdar da çarpıştı! Yaralılar var 1

4 YOLCU HAFİF YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardaki 4 yolcu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı yolcuların tedavileri, sağlık ekiplerince kaza mahallinde ayakta yapıldı.

İETT otobüsleri Üsküdar da çarpıştı! Yaralılar var 2

Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

İETT otobüsleri Üsküdar da çarpıştı! Yaralılar var 3

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar İETT kaza
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