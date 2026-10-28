İETT otobüsleri Üsküdar'da çarpıştı! Yaralılar var

Olay, saat 14.15 sıralarında Göztepe Köprüsü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kadıköy yönünde seyir halinde olan İETT bünyesindeki özel halk otobüsü, durağa yanaşma manevrası yaptığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, durakta yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

4 YOLCU HAFİF YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardaki 4 yolcu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı yolcuların tedavileri, sağlık ekiplerince kaza mahallinde ayakta yapıldı.

Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.