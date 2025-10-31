İETT otobüsünde can pazarı! Yaşanan korkunç anlar kamerada

İstanbul'daki korkunç olay, bugün saat 12.30 sıralarında Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan Metin K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Özturlay'a bıçakla saldırdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özturlay'ın yardımına otobüs şoförü Ersin Bozdağ koştu. Kavgayı ayırmaya çalışan Bozdağ da yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazım Özturlay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan otobüs şoförü Ersin Bozdağ ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan Metin K.'nın da yaralandığı ve aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

'SALDIRGAN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR' İDDİASI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan Metin K.'nın psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga, otobüste bulunan araç içindeki kameraya yansıdı.



Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır