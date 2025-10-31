HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İETT otobüsünde can pazarı! Yaşanan korkunç anlar kamerada

İçerik devam ediyor

Arnavutköy'de Hadımköy seferini yapan İETT otobüsünde yolcu, yanında bulunan kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Kazım Özturlay (65) hayatını kaybederken, kavgaya müdahale eden otobüs şoförü Ersin Bozdağ da yaralandı. Saldırgan Metin K. ise yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralanan Ersin Bozdağ ve Metin K. hastaneye kaldırıldı. Kavga, otobüste bulunan araç içindeki kameraya yansıdı. Öte yandan Metin K.'nın psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

İstanbul'daki korkunç olay, bugün saat 12.30 sıralarında Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan Metin K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Özturlay'a bıçakla saldırdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özturlay'ın yardımına otobüs şoförü Ersin Bozdağ koştu. Kavgayı ayırmaya çalışan Bozdağ da yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti.

İETT otobüsünde can pazarı! Yaşanan korkunç anlar kamerada 1

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazım Özturlay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İETT otobüsünde can pazarı! Yaşanan korkunç anlar kamerada 2

Yaralanan otobüs şoförü Ersin Bozdağ ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan Metin K.'nın da yaralandığı ve aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İETT otobüsünde can pazarı! Yaşanan korkunç anlar kamerada 3

'SALDIRGAN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR' İDDİASI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan Metin K.'nın psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga, otobüste bulunan araç içindeki kameraya yansıdı.

İETT otobüsünde can pazarı! Yaşanan korkunç anlar kamerada 4

İETT otobüsünde can pazarı! Yaşanan korkunç anlar kamerada 5

İETT otobüsünde can pazarı! Yaşanan korkunç anlar kamerada 6

İETT otobüsünde can pazarı! Yaşanan korkunç anlar kamerada 7
Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de silah kaçakçılığı operasyonuMardin’de silah kaçakçılığı operasyonu
Giresun’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiGiresun’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
İETT bıçak saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
şansa yaşar hale geldik sabah çıkıp akşama eve döneceğimizin garantisi yok artık memleket ne hale geldi yazık ya
eee noldu oldurdu hersey yoluna girmismi hayatinda
kıyamet az kaldı alemetlerini gosteriyorsın
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.