İftar vakti yiyecek arayan tilki, iftar sofrasına denk geldi, karnını doyurdu

Bolu’da havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşlar iftarlarını açık alanda yapmayı tercih etmeye başladı. Gölköy Baraj Gölü’nün etrafındaki yeşil alanlarda iftar yapan vatandaşların sofrasına ise sürpriz ziyaretçi geldi.
Ormanlık alanda yiyecek arayan bir tilki yemek kokusunu alınca vatandaşların yanına geldi. Vatandaşların yanına korkarak yaklaşan tilki, kendisine verilen etlerle karnını doyurdu.
İftar yapan vatandaşların beslemesinin ardından tilki, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. (İHA)
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