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Iğdır’da çorak arazi ağaçlarla yeşeriyor

Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde yıllardır çorak ve susuz olduğu için ağaç yetiştirilemeyen arazide, köy sakini Murat Savaş’ın diktiği ağaçlar yeşermeye başladı. Dört yıl önce umutla toprağa dikilen fidanların büyüyüp yeşerdiğini gören Savaş, bahçesinin bir bölümüne daha ağaç dikerek çalışmalarını sürdürdü.

Iğdır’da çorak arazi ağaçlarla yeşeriyor

Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde yaşayan Murat Savaş köyde örnek olmak ve insanları ağaç dikimine özendirmek amacıyla kendi bahçesine bundan 4 yıl önce başta 15 adet değişik ağaç fidanı dikti. Arazinin sert olması nedeniyle ağaç dikilecek alanı zor kazıyan Murat Savaş, köyde yıllardır ağaçsız geçen hayatı değiştirmek için kolları sıvadığını belirterek, "Burası uzun süredir susuz ve verimsiz bir araziydi. Kimse burada ağaç yetişeceğine inanmazdı. Ama dört yıl önce başladığım küçük bir deneme bugün meyvesini verdi" dedi.

Su sorununun çözülmesi halinde çok daha büyük hedeflerinin olduğunu dile getiren Savaş, "Bizim köy bugüne kadar susuz bir yer oldu. Biz bundan 4 yıl önce on beş tane ağaç diktik. Ağaçlarımız hepsi yeşerdi. Şu anda onun devamı için yine ağaçlar dikmeye başladık. Şu anda buraların hepsi çorak alanlar. Biz Karagüney köyünde şu an yaklaşık yüz elli ağaç diktik. Şu anda ağaçların hepsi yeşermiş. Yetkililerden de burayı ağaçlandırmak için destek bekliyoruz. Amacımız Ağrı Dağı eteğinde olan bu güzel yerde güzel bir alan açmak buraları ağaçlandırmaktır. Burayı tüm Iğdır halkına açmak piknik alanı kurmak istiyoruz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır
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