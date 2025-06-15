HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır'da dökülen çöpler alev aldı! Elektrik direği yandı

Iğdır'ın sanayi bölgesinde bulunan çöplerin alev alması sonucu yangın çıktı. Elektrik direğine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Iğdır'da dökülen çöpler alev aldı! Elektrik direği yandı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sanayi bölgesinde bulunan atıklar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, yakındaki elektrik direğine sıçradı. Alevlerin elektrik kablolarını da sarmasıyla birlikte patlama yaşandı. Patlama sesi çevrede paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yerlerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, elektrik altyapısında maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peru'da deprem! Ölü ve yaralılar varPeru'da deprem! Ölü ve yaralılar var
Yer: Samsun! Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldıYer: Samsun! Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı

Anahtar Kelimeler:
yangın Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu

SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu

Bursa'da kahreden olay! Öldürülmeden önce bunu paylaşmış

Bursa'da kahreden olay! Öldürülmeden önce bunu paylaşmış

Hakan Çalhanoğlu’nun babasından olay yaratan paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu’nun babasından olay yaratan paylaşım!

Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

SON DAKİKA| İsrail-İran savaşında 3. gün! İsrail yeni saldırı dalgası başlattı! İran'dan jet yanıt: Hayfa'da ortalık yangın yerine döndü

SON DAKİKA| İsrail-İran savaşında 3. gün! İsrail yeni saldırı dalgası başlattı! İran'dan jet yanıt: Hayfa'da ortalık yangın yerine döndü

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.