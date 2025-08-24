HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır'da ilginç olay! Kaza yapan minibüs bahçe duvarında asılı kaldı

Iğdır’da gece saatlerinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarında asılı kaldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Iğdır'da ilginç olay! Kaza yapan minibüs bahçe duvarında asılı kaldı

Olay, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, duvarda askıda kaldı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Kullanılamaz hale gelen minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır da ilginç olay! Kaza yapan minibüs bahçe duvarında asılı kaldı 1

Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer'de polisten sokaklarda 'şok' denetimSarıyer'de polisten sokaklarda 'şok' denetim
Zelenskiy'den Rusya'ya baskı uygulanması çağrısıZelenskiy'den Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı

Anahtar Kelimeler:
Iğdır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yılan Hikayesi'nin 'Başak Komiser'i Bodrum'da ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

Yılan Hikayesi'nin 'Başak Komiser'i Bodrum'da ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

Memur zammında Hakem Kurulu için gözler o saatte

Memur zammında Hakem Kurulu için gözler o saatte

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçimi için olay 'Fotoğraf' iddiası!

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçimi için olay 'Fotoğraf' iddiası!

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.