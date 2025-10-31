HABER

Iğdır'da mahalle bekçisi tarlada intihar etti

Iğdır'da mahalle bekçisi tarlada yaşamına son verdi.

Iğdır'da mahalle bekçisi tarlada intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, Iğdır merkez Hakveyis köyünde bir tarlada yaşandı. Mezarlık çevresinden gelen silah sesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde mahalle bekçisi olarak görev yapan bekçi Y.A'yı beylik silahıyla vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede Y.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Y.A'nın bir süredir yasadışı bahis sitelerinde oyun oynadığı ve bu nedenle yüklü miktarda borçlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

