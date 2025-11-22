Iğdır'da tartışmaya kavgaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, saat 03.00 sıralarında Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Vahdet E. evinden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin’e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan Vahdet E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gökberk Şahin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır