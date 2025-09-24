HABER

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Iğdır’da yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Iğdır uyuşturucu narkotik
