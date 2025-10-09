HABER

Iğdır polisinden 3 aylık takibin ardından uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, 5 tutuklama

Iğdır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen geniş çaplı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 5'i tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri uzun soluklu çalışmalar neticesinde, kentte sokak satıcılığı yapan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

3 aylık teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda 20,85 gram esrar, 6,80 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza,3 adet kâğıda emdirilmiş bonzai,1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 9 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 5 adet kartuş, uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

09 Ekim 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Iğdır uyuşturucu
