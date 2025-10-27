Iğdır’da kaçakçılık ve dolandırıcılık operasyonları: Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda bin 376 paket kaçak sigara, 12 şişe alkollü içecek, 6 adet cep telefonu ve 5,5 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi kapsamında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Iğdır’da farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı dolandırıcılık olayı ile bağlantılı olarak İstanbul ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA