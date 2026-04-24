Iğdır’da tarlada silahlı saldırı: 1 ölü

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, tarlasında sulama yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Erdal Aygan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aygan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdal Aygan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

