HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır’da tarlada silahlı saldırı: 1 ölü

Iğdır’da tarlasında sulama yaparken vurulan kişi hayatını kaybetti.

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, tarlasında sulama yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Erdal Aygan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aygan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdal Aygan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.