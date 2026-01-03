HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Iğdır’da kar yağışının ardından yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Iğdır’da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Iğdır’da kar yağışının ardından yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Iğdır’da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası tipi ve fırtına etkili oldu. Tipi ve fırtınadan dolayı görüş mesafesi de düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü şehirde de buzlanma oluştu. Meteoroloji Müdürlüğü bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyetisyenden öneriler: "2026’da sağlıklı beslenmeyi yaşam stili haline getirin"Diyetisyenden öneriler: "2026’da sağlıklı beslenmeyi yaşam stili haline getirin"
Erzurum’da yollardaki buzlanma trafik kazalarına neden olduErzurum’da yollardaki buzlanma trafik kazalarına neden oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.