Iğdır’ın yüksek kesimlerinde tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Iğdır’da kar yağışının ardından yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Iğdır’da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası tipi ve fırtına etkili oldu. Tipi ve fırtınadan dolayı görüş mesafesi de düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü şehirde de buzlanma oluştu. Meteoroloji Müdürlüğü bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır