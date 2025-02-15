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İğrenç olay! 'Asistan aranıyor' ilanı verip kadınları tuzağına düşürdü: İlk önce fotoğraflarını istedi sonra...

15.02.2025 17:49
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Sosyal medya üzerinden 'Asistan aranıyor' vererek kadınları fuhuşa sürüklediği ortaya çıkan 46 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin 17 yaşında bir kızın şikayet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. "Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kadınları kandıran şüpheli, suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İğrenç olay! 'Asistan aranıyor' ilanı verip kadınları tuzağına düşürdü: İlk önce fotoğraflarını istedi sonra...

İstanbul’da polise başvuran 17 yaşındaki E.S., internet üzerinden gördüğü bir iş ilanıyla ilgili iş görüşmesine gittiğini, görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa zorladığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 17 yaşındaki E.S.’nin söylediği Bağcılar’daki eve giden ekipler şüpheli Maşuk A.’yı gözaltına aldı.

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"ÇOK PARA KAZANACAKSINIZ"

Asayiş şube müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğine getirilen Maşuk A.’nın kendisini inşaatçı iş insanı olarak tanıtarak sosyal medya üzerinde iş ilanları verdiği belirlendi. 'Yakın asistan aranıyor' ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce fotoğraflarını isteyen şüphelinin, beğendiklerini bürosu çağırdığı öğrenildi. Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin 'Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kandırdığı kadınların bir kısmıyla birlikte olduğu ardından fuhuşa zorlandığı öne sürüldü.

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BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C.(26) adlı kadının da Maşuk A.’dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Maşuk A.’nın ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fuhuş
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